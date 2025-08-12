Close Menu
Comunicato stampa: Il Vice sindaco con delega allo sport Gianni Grandu ha portato il saluto al gruppo di ciclisti di “Cervia Summer Bike”.

(AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Dott. Andrea Foschi
Comune di Cervia
Web http://www.comunecervia.it
________________________________
Inviato: martedì 12 agosto 2025 16:37
Oggetto: comunicato
L’assessore allo sport e vice sindaco Gianni Grandu, porta il saluto a questo gruppo di atleti “Cervia Summer Bike” in un luogo simbolo della città di Cervia
in questa mattinata della settimana di ferragosto, prima dell’uscita programmata in collina, al ritrovo, sotto la torre San Michele Gianni Grandu Vice sindaco e assessore allo sport ha portato il saluto a questo gruppo di ciclisti che nel 2025 hanno raggiunto nel 2025 il compleanno di 10 anni di attività.
Ad accompagnare il Vice Sindaco Giorgia Anastasi della fondazione “Cervia In”.
Cervia Summer Bike, un gruppo di ciclisti che spontaneamente si sono ritrovati, dapprima al semaforo delle Saline nel cortile dell’indimenticato Guerrino Altini, poi da qualche anno sul lungomare di Cervia, anche per evitare di essere in troppi alla partenza.

