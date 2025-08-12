Comunicato stampa: Asta BOT del 12 agosto

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Comunicato Stampa
La Banca d’Italia comunica i risultati relativi alle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata
del 12 agosto 2025
BOT 12 mesi (vita residua 365 gg)
Tipo titolo
Data emissione
Data scadenza
Numero tranche
Tipo asta
Data regolamento
Importo offerto
Importo richiesto
Importo assegnato
Rapporto di copertura
Rendimento medio ponderato semplice (%)
Variazione rendimento punti base
Data asta precedente
Rendimento massimo semplice (%)
Rendimento minimo semplice (%)
Rendimento di esclusione (%)
Prezzo medio ponderato
Importo in circolazione
BOT 12 mesi (vita residua 365 gg)
14-08-2025
14-08-2026
COMPETITIVA
14-08-2025
2,012
10-07-2025
2,015
2,007
3,011
98,001
