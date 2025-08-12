Comunicato Ass.re Spezzi – Prati di Stroncone

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 In occasione del 9 e 10 agosto, ai Prati di Stroncone, si sono svolti, con
successo, numerosi eventi organizzati dalle associazioni del territorio,
che vorrei ringraziare per l’enorme impegno profuso: dalla Proloco di
Stroncone al Gruppo Speleologico Stroncone, alla Banda Musicale di
Stroncone aps in collaborazione con la Parrocchia ed i Borghi più Belli
d’Italia, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Il Borgo dei Desideri”.
Diversi eventi, rivolti a diverse fasce d’età, e che hanno visto la
partecipazione di numerosi volontari.
Un programma che grazie alla collaborazione con le Forze dell’ Ordine, la
Protezione Civile ed il personale sanitario presente in loco, ha consentito
a tutti i presenti, tra cui tantissimi giovani e giovanissimi, di poter
trascorrere in sicurezza una tradizione ormai decennale come la notte di
San Lorenzo ai Prati di Stroncone.
Dispiace enormemente che al termine della manifestazione, purtroppo, in
alcune aree, sono stati rinvenuti numerosi rifiuti abbandonati a terra da
diversi partecipanti, che hanno scelto di non rispettare le regole di
tutela dell’ambiente e del bene comune, nonostante la presenza di numerosi
contenitori dedicati messi a disposizione, per l’occasione, nell’area
interessata dagli eventi organizzati.
In collaborazione con l’Ass.re ai Servizi, Melania Quintili, il personale
preposto ha intrapreso tempestivamente, già dalle prime ore della mattina
di ieri 11 agosto, le operazioni di pulizia e ripristino che, data
l’ampiezza della zona interessata, proseguiranno anche nella giornata di
oggi 12 agosto, al fine di restituire quanto prima il decoro che meritano
ai Prati di Stroncone.
È triste riscontrare che la questione rifiuti abbandonati, sia quasi finita
per offuscare il grande lavoro svolto con impegno e sacrificio da tutti
coloro che hanno collaborato con successo alla realizzazione dei “Prati
Sotto le Stelle”.
In tutto ciò però, desidero sottolineare anche un episodio molto positivo,
che ci porta a ben sperare: nel pomeriggio di ieri, alcuni giovanissimi
volenterosi, di loro spontanea iniziativa, hanno dato un aiuto concreto
ripulendo una delle aree più interessate dai rifiuti abbandonati,
dimostrando un forte senso civico ed amore per il nostro territorio. A
questi ragazzi va il nostro più sincero ringraziamento, con l’augurio che
essi possano essere per tutti un esempio da seguire.
In vista del Ferragosto, e delle numerose presenze previste anche in questa
occasione, rinnoviamo a tutti l’invito a collaborare, riportando a casa i
propri rifiuti, così come previsto ai Prati di Stroncone, affinché i nostri
spazi pubblici restino puliti ed accoglienti, contribuendo così alla tutela
dell’inestimabile patrimonio naturalistico dei Prati di Stroncone.
Assessore al Turismo, Cultura e Scuola
Annalisa Spezzi
