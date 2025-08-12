Cambi di riferimento del 12-08-2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Comunicato Stampa
DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE
CAMBI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL
12/08/2025
RILEVATI SECONDO LE PROCEDURE STABILITE NELL’AMBITO
DEL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI
Dollaro USA
Lev bulgaro
Corona ceca
Corona danese
Lira sterlina
Fiorino ungherese
Zloty polacco
Nuovo leu romeno
Corona svedese
Franco svizzero
Corona islandese
Corona norvegese
Rublo russo
Lira turca
Dollaro australiano
Real brasiliano
Dollaro canadese
Yuan cinese
Dollaro di Hong Kong
Rupia indonesiana
Shekel israeliano
Rupia indiana
Won sudcoreano
Peso messicano
Ringgit malese
Dollaro neozelandese
Peso filippino
Dollaro di Singapore
Baht tailandese
Rand sudafricano
1,1606
172,3
1,9558
24,469
7,4633
0,8621
395,95
4,2603
5,0649
11,192
0,9418
11,8938
47,2839
1,7887
6,3116
1,6015
8,3416
9,1107
18931,13
3,9839
101,7913
1613,43
21,6733
4,9105
1,9605
66,257
1,4931
37,679
20,5601
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
Divisione Relazioni con i Media – Banca d’Italia
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Comunicato Stampa