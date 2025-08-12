Close Menu
Trending
martedì 12 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Affidamento lavori per il ripristino carreggiata su S.P. Braccianese Claudia

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 Affidamento lavori per il ripristino del tratto di carreggiata sulla S. P. Braccianese Claudia: inizio del cantiere previsto a ottobre
In ordine alla parzializzazione e istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico presente sulla S.P. 3/a Braccianese Claudia, dal km 31+600 al km 31+700 circa, il Servizio 2 “Viabilità Nord” del Dipartimento Viabilità e Mobilità comunica che entro il 15 settembre prossimo verranno acquisiti gli elaborati di progetto esecutivo per poter dare avvio all’affidamento dei lavori di ripristino.
Sulla suddetta strada, in corrispondenza dell’attraversamento idraulico presente sulla corsia lato valle in direzione del Comune di Allumiere, era stato riscontrato un foro nella pavimentazione stradale in vicinanza del marginatore della corsia al km 31+550 circa con conseguente necessità di parzializzazione della carreggiata che ha interessato la corsia lato valle per un tratto di circa 100 m.
Per la messa in sicurezza sono previsti interventi strutturali con realizzazione di una palificata di sostegno, che hanno comportato la necessità di affidamento a società di ingegneria esterna per la redazione del progetto esecutivo e, propedeuticamente, di approfondimenti geologici, geotecnici e geofisici ad opera di una società esterna incaricata dal Dipartimento IV di questa Città Metropolitana.
Premesso quanto sopra l’inizio dei lavori di ripristino della carreggiata è previsto nel corso del mese di ottobre prossimo.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl