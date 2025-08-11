(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 TURISMO: GIOVINE (FDI), DATI ECCEZIONALI, SINISTRA FERMA ALLA PROPAGANDA DEL DECLINO
“I dati del Viminale parlano chiaro: anche ad agosto il turismo in Italia sta registrando numeri straordinari. Dopo un +10,2% a giugno e un +4,5% a luglio rispetto al 2024, nei soli primi 11 giorni di agosto abbiamo già registrato quasi 8 milioni di arrivi nelle strutture ricettive, con un incremento del 13,1%. Sono risultati che premiano il lavoro del Governo Meloni e la credibilità internazionale del nostro Paese.
Di fronte a questi numeri, le polemiche di Zingaretti e Misiani appaiono surreali e scollegate dalla realtà: mentre loro dipingono un’Italia in crisi, milioni di turisti, italiani e stranieri, scelgono le nostre città, le nostre coste e i nostri borghi, generando occupazione e ricchezza per il territorio.
Chi continua a parlare di ‘spiagge vuote’ ignora i dati ufficiali e si limita a fare propaganda di partito. Noi, invece, continueremo a lavorare per valorizzare il brand Italia, sostenere le imprese e modernizzare l’offerta turistica, perché il successo di oggi sia il punto di partenza per risultati ancora più ambiziosi domani.”
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.
Roma, 11 agosto 2025
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 TURISMO: GIOVINE (FDI), DATI ECCEZIONALI, SINISTRA FERMA ALLA PROPAGANDA DEL DECLINO