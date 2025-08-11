Close Menu
Trending
lunedì 11 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

TURISMO: GIOVINE (FDI), DATI ECCEZIONALI, SINISTRA FERMA ALLA PROPAGANDA DEL DECLINO

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 TURISMO: GIOVINE (FDI), DATI ECCEZIONALI, SINISTRA FERMA ALLA PROPAGANDA DEL DECLINO
“I dati del Viminale parlano chiaro: anche ad agosto il turismo in Italia sta registrando numeri straordinari. Dopo un +10,2% a giugno e un +4,5% a luglio rispetto al 2024, nei soli primi 11 giorni di agosto abbiamo già registrato quasi 8 milioni di arrivi nelle strutture ricettive, con un incremento del 13,1%. Sono risultati che premiano il lavoro del Governo Meloni e la credibilità internazionale del nostro Paese.
Di fronte a questi numeri, le polemiche di Zingaretti e Misiani appaiono surreali e scollegate dalla realtà: mentre loro dipingono un’Italia in crisi, milioni di turisti, italiani e stranieri, scelgono le nostre città, le nostre coste e i nostri borghi, generando occupazione e ricchezza per il territorio.
Chi continua a parlare di ‘spiagge vuote’ ignora i dati ufficiali e si limita a fare propaganda di partito. Noi, invece, continueremo a lavorare per valorizzare il brand Italia, sostenere le imprese e modernizzare l’offerta turistica, perché il successo di oggi sia il punto di partenza per risultati ancora più ambiziosi domani.”
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.
Roma, 11 agosto 2025
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl