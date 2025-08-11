(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Potenza, 11 agosto 2025
Mongiello: il talento passa per l’Unibas
Ieri sera, sul palco del Premio Heraclea, a Policoro, l’assessore regionale all’Ambiente e
alla Transizione energetica, Laura Mongiello, ha consegnato il riconoscimento a Linda
Albano, manager originaria di Potenza, che da anni lavora per una delle più importanti
società energetiche ad Abu Dhabi e che presto entrerà a far parte del governo degli
Emirati Arabi come consulente del ministro.
Nel suo intervento Mongiello ha voluto sottolineare il valore e il significato di una storia
come quella di Albano: “Linda è l’esempio di come il talento, la competenza e la
determinazione possano portare lontano, pur partendo dalla nostra piccola Basilicata. La
sua carriera internazionale, coronata da questo prestigioso incarico, è motivo di orgoglio
non solo per la nostra regione, ma per l’intero Paese”.
Un legame particolare unisce le due donne: “Anche io, come Linda, mi sono laureata
all’Università degli Studi della Basilicata. Sapere che la nostra università può formare
professionisti capaci di distinguersi a livello mondiale è una conferma del valore di questo
ateneo e delle radici che ci accompagnano ovunque andiamo”.
L’assessore ha poi concluso ricordando come esperienze di successo come quella di
Linda Albano debbano essere di ispirazione per i giovani lucani: “Spero che la sua storia
incoraggi tanti ragazzi e ragazze a credere nelle proprie capacità, a investire nella
formazione e a guardare al mondo come a un’opportunità, senza mai dimenticare la
propria terra”.
Il Premio Heraclea, giunto alla sua 14esima edizione, continua così a celebrare
personalità che, nei diversi ambiti professionali, contribuiscono a diffondere il nome della
Basilicata in Italia e nel mondo.
