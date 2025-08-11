Close Menu
Basilicata

Latronico: insieme per migliorare la sanità

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Potenza, 11 agosto 2025
Latronico: insieme per migliorare la sanità
L’assessore regionale alla Salute ha partecipato ieri sera alla cerimonia del Premio
Heraclea 2025, a Policoro, portando i saluti del Presidente Vito Bardi. Nel corso dello
show, l’assessore ha consegnato il riconoscimento al dottor Vito Cantisani, esperto di
radiologia a livello nazionale
L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha partecipato ieri sera alla
cerimonia del Premio Heraclea 2025, a Policoro, portando i saluti del Presidente Vito
Bardi. Nel corso dello show, l’assessore ha consegnato il riconoscimento al dottor Vito
Cantisani, figura di spicco nel panorama medico-scientifico, originario di Latronico e oggi
affermato a livello nazionale.
Nel suo intervento, all’inizio dello spettacolo e durante la consegna del premio, Latronico
ha voluto sottolineare il valore simbolico e concreto di iniziative come l’Heraclea che
mettono in luce storie di successo legate alla terra lucana: “Il talento e la competenza dei
nostri corregionali che vivono e lavorano fuori dai confini della Basilicata sono un
patrimonio immenso. Dobbiamo creare un ponte stabile con tutte queste eccellenze, in
Italia e nel mondo, per condividere idee, esperienze e progetti. Solo così possiamo
contribuire insieme alla crescita e al benessere della nostra regione”, ha sottolineato
Latronico che, d’intesa con Cantisani, ha espresso il desiderio di avviare una
collaborazione per rafforzare il sistema sanitario regionale.
L’assessore ha ringraziato il medico per il suo impegno professionale e umano: “Questo
premio è un riconoscimento al percorso personale e professionale, ma anche – ha
concluso Latronico – un messaggio di fiducia e orgoglio per tutti i lucani. Dimostra che le
nostre radici, ovunque ci troviamo, restano un punto di forza e di ispirazione”.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl