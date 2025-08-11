(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 *Inflazione – Governo. Fratoianni (Avs), ancora una volta l’inflazione va
su e gli stipendi degli italiani vanno giù, nell’indifferenza del governo
Meloni. Serve un meccanismo di SbloccaStipendi*
Verdura +3,1%, Frutta +8,8%, Carne +4,9%, Pasta e cibi lavorati +2,8%:
tutti questi più tuttavia significano in realtà un meno per lo stipendio
degli italiani. Perché anche a luglio Istat ci dice che sono aumentati i
prezzi dei beni di consumo ma gli stipendi no, quelli sono rimasti
inesorabilmente fermi.
E ancora una volta Meloni e soci di governo non diranno una parola
sull’inflazione che aumenta.
