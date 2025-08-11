(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 Il SOTTOSEGRETARIO ALESSANDRO MORELLI A “FILOROSSO”
(RAI 3): PONTE SULLO STRETTO: “CRITICITA’ SI POSSONO
RISOLVERE”
Roma, 11 agosto 2025
“Quando si tratta di opere così importanti, grandi e impattanti sul profilo sia sociale
che economico di risvolti positivi su territori importanti per il nostro paese è evidente
che delle criticità si possono creare. Quelle criticità devono essere risolvere. Siamo
nel 2025 e ritengo doverono uno sguardo al futuro. Per questo tutti assieme dobbiamo
mettere insieme le migliori strategie per ovviare alle criticità che si creano”. Lo ha
affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro
Morelli, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in
diretta su Rai 3, e che ha aperto con uno spazio dedicato alla realizzazione del Ponte
sullo Stretto.
“Stiamo parlando di un’opera che cambierà il volto e la geopolitica internazionale
con l’Italia al centro”, ha proseguito Morelli, rispondendo a chi è scettico alla
realizzazione dell’opera, “Dobbiamo sottolineare che prima di operare una
realizzazione di questo genere ci sono degli step. Gli step prevedono una
progettazione definitiva e una progettazione esecutiva. Siamo nello step in cui il
percorso è in dirittura di arrivo. La Vas è stata superata e ora siamo agli Iropi.
Dobbiamo sottolineare che in Sicilia e in Calabria saranno investiti oltre 40 miliardi
di euro, tra infrastrutture varie, oltre al Ponte, che chiaramente avranno la necessità di
avere un collegamento rapido: stiamo parlando della velocizzazione delle ferrovia in
