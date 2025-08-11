Close Menu
Il muro crollato a Cima Grappa

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

UFFICIO STAMPA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Via Marsala, 9 – 20121 Milano
Il muro crollato a Cima Grappa
Dopo le a notizie recentemente diffuse riguardanti il breve settore di muro crollato da tempo lungo il percorso che su Cima Grappa conduce dalla Caserma Milano al Sacrario, l’Ana, sentito anche il presidente della Sezione “Monte Grappa” Bassano del Grappa, Rugolo, ha consultato l’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa (Onorcaduti).
L’Ana ringrazia perciò l’Ufficio, il quale ha precisato che, soddisfatte nei tempi tecnici le procedure necessarie, essendo il muro in questione un bene vincolato, l’incarico per il ripristino è stato consegnato il 24 luglio e che i lavori sono stati solo momentaneamente sospesi per il periodo agostano: riprenderanno a settembre, ponendo rimedio ad una situazione non confacente alla sacralità del luogo.
