Close Menu
Trending
lunedì 11 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

GARLASCO: DANIELA FERRARI (MADRE DI ANDREA SEMPIO) A “FILOROSSO” (RAI 3): “LA NOSTRA VITA E’ CAMBIATA DAL 27 FEBBRAIO. MIO FIGLIO NON HA FATTO ASSOLUTAMENTE NIENTE”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 DANIELA FERRARI (MADRE DI ANDREA SEMPIO) A “FILOROSSO”
(RAI 3): “LA NOSTRA VITA E’ CAMBIATA DAL 27 FEBBRAIO. MIO
FIGLIO NON HA FATTO ASSOLUTAMENTE NIENTE”
Roma, 11 agosto 2025
“La nostra vita è cambiata dal 27 febbraio, da quando mio figlio è arrivato in casa con
un foglio in mano, dicendoci sono dentro per l’ennesima volta, e da lì si è sconvolto
tutto. Stiamo passando le pene dell’inferno in casa. Ribadisco per l’ennesima volta
che mio figlio non ha fatto assolutamente niente”. Lo ha affermato Daniela Ferrari, la
madre di Andrea Sempio, nel corso di un’intervista rilasciata per il programma
“Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, e che ha dedicato un
approfondimento al caso Garlasco.
“Non è mai andato ad ammazzare Chiara Poggi, e secondo la mia opinione stanno
puntando mio figlio deliberatamente”, ha spiegato la madre di Andrea Sempio,
“Secondo me stanno tentando di incastrarlo, creando cose che non sono vere perché
sia io che mio marito e mio figlio, abbiamo sempre detto la verità su quella famosa
giornata. Potranno fare tutte le indagini che vorranno. E se le indagini verranno fatte
correttamente una verità diversa da quella che abbiamo sempre detto io, mio marito e
mio figlio non uscirà. Spero solo che questa cosa si concluda il prima possibile
perché ci stiamo rimettendo tutti in salute”.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl