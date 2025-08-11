Close Menu
Emilia Romagna

CIRCOLAVA CON L’AUTO DELLO ZIO DECEDUTO DA TRE ANNI: FERMATA E SANZIONATA DALLA POLIZIA LOCALE GRAZIE AL SISTEMA DI VARCHI CITTADINO

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

La Polizia Locale di Mirandola ha fermato e sanzionato una donna che circolava con un
veicolo intestato a una persona deceduta da oltre tre anni. L’auto in questione era di
proprietà dello zio della conducente, deceduto nel 2022, ma mai regolarmente volturata.
Il veicolo era già stato oggetto di un precedente verbale e, a seguito delle verifiche, era
stato inserito nella black list del sistema di varchi veicolari in uso al Comune di Mirandola.
Grazie all’aggiornamento della banca dati, ogni transito sul territorio comunale è stato
tracciato e segnalato in tempo reale agli agenti.
Proprio attraverso queste segnalazioni, è stato possibile localizzare con precisione il
mezzo, successivamente intercettato, fermato e la conducente sottoposta a sanzione
amministrativa.
Il sistema dei varchi, integrato con i dati aggiornati relativi alle targhe dei veicoli irregolari,
si conferma uno strumento prezioso per il monitoraggio del territorio e per il contrasto alle
irregolarità, anche nel caso di conducenti non residenti a Mirandola.
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl