lunedì 11 Agosto 2025
Bonelli: “Netanyahu uccide i giornalisti per nascondere i suoi massacri”

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2025

*Bonelli: "Netanyahu uccide i giornalisti per nascondere i suoi massacri"*
«L’ammissione dell’IDF di aver ucciso cinque giornalisti di Al Jazeera, tra
cui Anas al-Sharif e Muhammad Kreika, è la prova del disegno criminale di
Netanyahu: eliminare chi documenta i suoi massacri a Gaza.
Siamo di fronte a un attacco deliberato e sistematico alla libertà di
stampa. Dal 7 ottobre 2023 oltre 250 giornalisti sono stati uccisi, più che
nelle due guerre mondiali e nei conflitti recenti messi insieme, con una
media di 13 reporter al mese. È il conflitto più mortale della storia
moderna per gli operatori dell’informazione.
Israele ha persino vietato ai giornalisti stranieri di entrare a Gaza,
lasciando il racconto della guerra ai reporter palestinesi e a giovanissimi
fotografi e videomaker che rischiano la vita ogni giorno. Le loro immagini
e i loro video sono diventati la principale fonte per le agenzie
internazionali, mentre Netanyahu tenta di cancellare le prove dei suoi
crimini.
Di fronte a questo, il silenzio del governo Meloni e il rifiuto di imporre
sanzioni e di sospendere gli accordi militari con Israele sono una vergogna
nazionale.» Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare Avs e co-portavoce
dopo l’omicidio di 5 giornalisti di Al Jazeera compiuto da IDF
UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

