domenica 10 Agosto 2025
Premio della Nostalgia, tutto pronto in piazza santa Caterina

Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025 COMUNE DI SASSARI
Ufficio Stampa
Sassari, lì 10 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
Premio della Nostalgia, tutto pronto in piazza santa
Caterina
Per l’occasione si esibirà l’Orchestra Jazz della Sardegna, Candeliere d’Oro speciale
Martedì 12 agosto, alle 19.30, in piazza Santa Caterina, ritorna uno dei momenti più
emozionanti tra quelli che accompagnano la città al 14 agosto: la cerimonia di
premiazione del Candeliere d’Oro, d’Argento, di Bronzo e d’Oro speciale, giunta alla
sua sessantesima edizione. E proprio in occasione di questo importante traguardo,
l’Orchestra Jazz della Sardegna, Candeliere d’Oro speciale 2025, donerà alla città un
breve concerto con alcuni brani del suo vasto repertorio.
I protagonisti della serata saranno loro: i sassaresi e le sassaresi che, pur abitando
oltre mare e oltre oceano, ogni anno scelgono di rientrare a Sassari per la grande festa
della Faradda. A loro sarà assegnato il Candeliere d’Argento, per chi ritorna dalla
Penisola, e il Candeliere d’Oro, per chi viene dall’estero. Infine, per il 2025, è stato
reintrodotto anche il Candeliere di Bronzo, che sarà assegnato a chi non è nato a
Sassari ma che, da almeno 50 anni, l’ha scelta per viverci.
Nel corso dell’appuntamento, l’Orchestra Jazz della Sardegna riceverà ufficialmente il
Candeliere d’Oro speciale: il riconoscimento che la Città di Sassari assegna alle
istituzioni, ai sassaresi, ai sardi che abbiano dato lustro a Sassari e alla Sardegna,
distinguendosi per capacità e impegno nei campi dello sport, dell’economia, della
politica, della cultura, delle scienze e dei problemi sociali.
Confermato anche per il 2025 il “ballo” del candeliere dei detenuti, portato da alcuni
rappresentanti dei gruppi dei candelieri medi.
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl