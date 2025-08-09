(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 **Variante di Grassina, via al secondo lotto dei lavori con Giani, Funaro e
Pignotti**
Martedì 12 agosto alle ore 15.30 in località Capannuccia a Bagno a Ripoli
/Scritto da Redazione, sabato 9 agosto 2025 alle 13:11/
Variante di Grassina, via al secondo lotto dei lavori. A dare inizio ai
cantieri, martedì 12 agosto alle ore 15.30 in località Capannuccia a
Bagno a Ripoli (via di Tizzano, altezza Fendi Factory), saranno il
presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze e
della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro, il sindaco di Bagno a
Ripoli Francesco Pignotti. Presenti inoltre il Comune di Greve in Chianti
con Paolo Sottani e il Comune di Impruneta, i tecnici degli enti e i
rappresentanti della ditta incaricata dei lavori, la Rosi Leopoldo Spa.
Il secondo lotto della Variante alla SR 222 – Via Chiantigiana collegherà
la frazione di Capannuccia (nel comune di Bagno a Ripoli) alla località Le
Mortinete nei pressi dell’Ugolino (nel comune di Greve in Chianti)
completando il tracciato originario e consentendo anche ai flussi
provenienti da Strada in Chianti di bypassare l’abitato di Grassina.
