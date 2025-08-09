(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 Governo. Montaruli (FdI): con Ires premiale realizziamo ‘più assumi, meno paghi’
“Con l’Ires premiale meno tasse per le imprese che creano lavoro. E’ il più assumi, meno paghi che il governo Meloni e Fratelli d’Italia stanno realizzando. Mentre la sinistra trama con la magistratura politicizzata, noi guardiamo a crescita e lavoro”.
A dirlo il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, vicecapogruppo alla Camera dei deputati ai microfoni dei Tg Rai a margine di una manifestazione di FdI a Torino.
