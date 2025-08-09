BENI COMUNI, ALFONSI: SIGLATO IL PATTO DI COLLABORAZIONE PER IL PARCO ROMANISTI

(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 BENI COMUNI, ALFONSI: SIGLATO IL PATTO DI COLLABORAZIONE PER IL PARCO
È stato firmato mercoledì 6 agosto, a San Sisto, presso la sede del
Dipartimento Tutela Ambientale, alla Presenza dell’Assessora
all’Agricoltura Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina
Alfonsi, della Direttrice della Direzione del Verde del Dipartimento Tutela
Ambientale di Roma Capitale, Marina Mantella e dell’Assessora all’Ambiente
del Municipio VII, Estella Marino, il Patto di collaborazione tra Roma
Capitale e l’Associazione APS Gas.P.A.R.8 per le attività e gli interventi
da realizzare presso l’Area verde sita in Via Cornelio Sisenna denominata
Parco dei Romanisti (Municipio VII).
La firma di questo patto è in linea con il “Regolamento per
l’Amministrazione Condivisa dei Beni Comuni Materiali e Immateriali di Roma
Capitale” del maggio 2023. La sinergia tra cittadinanza attiva e
amministrazione ha come obiettivo la gestione condivisa di questa area
verde, al fine di valorizzarla come luogo di aggregazione della comunità.
Il nuovo Patto per Parco Romanisti, per una durata di tre anni, comprende
la cura e la pulizia del parco, la rigenerazione e gestione condivisa, in
particolare, delle due aree dove insistono attualmente gli alberi di ulivo,
con l’obiettivo di formalizzare le attività, già da anni, svolte
dall’Associazione. La finalità del progetto, portato avanti dai cittadini a
titolo totalmente volontario e gratuito, è, oltre a quella ambientale,
anche sociale, in quanto, delle olive raccolte e dell’olio ricavato dalla
loro molitura e imbottigliamento, sono e saranno beneficiarie le famiglie
in stato di necessità del quartiere di Torre Spaccata, individuate in
collaborazione con le realtà caritative/assistenziali del territorio e con
i servizi sociali del Municipio VII. Nella proposta è compresa anche
l’organizzazione di laboratori ambientali per bambini e ragazzi, in
collaborazione con le scuole del quartiere, che potranno avvalersi delle
competenze del Servizio Giardini; e la promozione di tavoli di confronto
sui temi del cibo e della corretta alimentazione.
«Dopo i patti di collaborazione già formalizzati, ad esempio, per Casale
dei Cedrati, per Parco della Caffarella e della Cellulosa, con la firma di
questo accordo continua l’impegno della nostra Amministrazione per
riqualificare il patrimonio verde cittadino e garantirne la gestione
futura: oggi il Parco dei Romanisti diventa un bene comune e finalmente
viene riconosciuta e valorizzata un’importante storia di impegno civico per
la comunità, dando luce ad un vero luogo di aggregazione e coesione
sociale. Abbiamo donato a questa comunità 13 ulivi, recuperati da viale
Mazzini, che l’Associazione Gas.P.A.R.8 ora provvederà ad integrare con la
piantumazione di altre 16 piante, in modo da far crescere la coltivazione
degli ulivi e la produzione di olio da destinare gratuitamente alle
famiglie beneficiarie del quartiere. I Patti sono lo strumento che abbiamo
scelto proprio per costruire una città più inclusiva, partecipata e attenta
ai bisogni della comunità. In questo modo vogliamo valorizzare il
protagonismo dei cittadini nella cura dei beni comuni e rafforzare il
legame tra istituzioni e territori», dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora
all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.
«Per noi, oggi, è una giornata storica, perché con questo patto di
collaborazione si ufficializza la nostra attività decennale nell’area di
Parco Romanisti. È per noi un’occasione di gioia, che speriamo apra e
rafforzi una collaborazione fondamentale con il Comune di Roma», ha
dichiarato Fabrizio Demma, Presidente Associazione APS Gas.P.A.R.8.
