(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 **Argentario, contenuto l’incendio a Porto Ercole. Al via le operazioni di
bonifica**
/Scritto da Redazione, sabato 9 agosto 2025 alle 14:25/
AGGIORNAMENTO ORE 15:40
Grazie all’intervento tempestivo e al lavoro del personale e dei mezzi
dell’Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana l’incendio è
stato contenuto in poco più di 2.5 ettari. A breve cominceranno le
operazioni di bonifica
————————————————————–
ORE 14:30
Un incendio si è sviluppato attorno alle 13.30 a Porto Ercole (Argentario,
Gr) in prossimità dell’abitato. Le fiamme, iniziate al bordo della strada
panoramica, si sono rapidamente propagate verso Forte Filippo.
La sala operativa provinciale dela Regione Toscana ha prontamente attivato
numerose squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali
della Unione Comuni Colline metallifere.
Un direttore operazioni dell’Organizzazione regionale AIB sta coordinando
le attività di spegnimento indirizzando il lavoro a terra e gli sganci di
un elicottero antincendi boschivi sulle parti del fronte ritenute più
pericolose.
Nonostante il vento in zona e il timore per il coinvolgimento di alcune
