(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 **Abbadia San Salvatore, il presidente Giani all’inaugurazione del nuovo
parcheggio**
L’intervento finanziato dalla Regione Toscana con un contributo di 500.000
euro, quasi un terzo dell’investimento totale
/Scritto da Redazione, sabato 9 agosto 2025 alle 14:36/
Si è svolta oggi alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani
e del sindaco Niccolò Volpini l’inaugurazione del nuovo parcheggio
realizzato nell’area dell’ex scuola Leonardo da Vinci ad Abbadia San
Salvatore (Si). L’intervento, finanziato dalla Regione Toscana con un
rappresenta un importante tassello nel percorso di riqualificazione urbana
del territorio.
Al termine delle operazioni di demolizione, è stata approvata una variante
per la sistemazione delle aree esterne e la realizzazione di un’area
parcheggio, finanziata attraverso economie di progetto e ribassi d’asta
derivanti dalla gara di appalto originaria, con un coinvolgimento anche
della quota regionale.
“Questo intervento dimostra l’impegno della Regione nel sostenere le
amministrazioni locali per la valorizzazione degli spazi pubblici,
trasformando un’area non più funzionale in una risorsa utile alla
comunità”, ha dichiarato il presidente. “La collaborazione con il
Comune di Abbadia San Salvatore ha permesso di coniugare efficienza e
riqualificazione, restituendo ai cittadini un’infrastruttura moderna e
funzionale. Un ringraziamento va a tutti gli attori coinvolti per aver
portato a termine con successo questo progetto”.
L’opera, oltre a migliorare la viabilità e l’accessibilità nel centro
abitato, contribuisce a elevare la qualità della vita dei residenti,
dimostrando come il recupero di aree dismesse possa generare valore per
l’intera collettività. I lavori, avviati a seguito della demolizione del
plesso scolastico, sono stati regolati dall’Accordo ex art. 15 L. 241/1990,
sottoscritto il 7 marzo 2024 e modificato il 19 marzo 2025.
(AGENPARL) – Sat 09 August 2025 **Abbadia San Salvatore, il presidente Giani all’inaugurazione del nuovo