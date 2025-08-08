(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 UCRAINA, PATUANELLI (M5S): INCONTRO TRUMP-PUTIN È LA FINE SIA DI VON DER LEYEN SIA DI MELONI
“Alla fine della prossima settimana Trump e Putin probabilmente si incontreranno. Il piano USA-Russia pare consentire a Mosca di mantenere di fatto i territori occupati.
L’Unione Europea non ha ancora detto una parola. Nulla. Al pari del Governo italiano. È sempre più evidente che se dovesse essere questo l’epilogo della guerra, non avrebbe più alcuna legittimità politica né l’UE con la sua Commissione, né il Governo italiano che fino a qualche settimana fa parlava di armare l’Ucraina fino alla fine e di vittoria militare”.
Lo afferma in una nota il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.
