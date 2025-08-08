Close Menu
SANITÀ, ALOISIO (M5S): “DICHIARAZIONI SCHILLACI GRAVI, DA MINISTRO SPOT A PRECARIETÀ”

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 SANITÀ, ALOISIO (M5S): “DICHIARAZIONI SCHILLACI GRAVI, DA MINISTRO SPOT A PRECARIETÀ”
Roma, 8 ago. – “Di fronte alle gravi dichiarazioni del ministro della Salute Orazio Schillaci, che propone di togliere i dipendenti della sanità dal perimetro della Pubblica Amministrazione per ottenere orari e contratti più flessibili, non possiamo restare in silenzio. È una scelta che mette a rischio la stabilità, la dignità dei lavoratori e la qualità delle cure. Recenti dati forniti dal MEF mostrano che oltre il 70% delle ultime assunzioni è stato destinato a personale già precario nel SSN mentre 36.000 lavoratori sono ancora in precarietà, con 14.000 contratti di collaborazione attivi. Non è crescita reale: è uno spot alla precarietà. L’unico modo per levare le mani del privato dal pubblico è di mantenere i professionisti nel perimetro della Pubblica Amministrazione, garantendo carriera, salari adeguati e formazione continua e aprire subito un confronto serio con le parti sociali per definire un piano straordinario di assunzioni basato su fabbisogni reali. Per questo motivo non posso che condividere l’appello della CGIL a Schillaci, secondo cui urge rivedere il CCNL sanità in chiave di reale attrattività, evitando soluzioni che generano incertezza e adottare strumenti concreti per stabilizzare il precariato e gestire il turnover generazionale, con tutele e piani pensionistici ragionati, affinché gli investimenti statali garantiscano una sanità pubblica forte. Serve azione immediata per una sanità pubblica stabile, dignitosa per chi la lavora e sicura per i cittadini”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.
