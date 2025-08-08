Close Menu
venerdì 8 Agosto 2025
PNRR, MANTOVANI (FDI): SETTIMA RATA ALTRO TRAGUARDO PER L’ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

“Con l’incasso della settima rata del PNRR, pari a 18,3 miliardi di euro, l’Italia consolida il primato europeo nell’attuazione del Piano e il pieno rispetto degli impegni assunti con Bruxelles. Sotto la guida del Ministro Tommaso Foti e con la determinazione del Governo Meloni, gli obiettivi sono stati raggiunti, con impatti positivi per cittadini e territori. Un risultato che testimonia competenza, visione e la capacità di assicurare alla Nazione traguardi strategici per il futuro.” Lo dichiara Lucrezia Maria Benedetta Mantovani, deputata di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione politiche dell’Ue della Camera.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

