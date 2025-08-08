(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Settore Mobilità e Trasporti
—————————————————-Ordinanza di modifica temporanea della viabilità
—————————————————–ORDINANZA DIRIGENZIALE N° OVTE-2025-1064 DEL 08/08/2025
OGGETTO: VIA GRAMSCI – LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
specie l’art. 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione dei veicoli nei centri abitati;
Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo n.267 del
Preso atto della richiesta e documentazione, trasmesse a questo Settore da Consorzio
Parma Strade Scarl in data 07/08/2025, relative a restringimenti di carreggiata in Via
Gramsci, da viale Osacca a Piazzale S. Croce, fine di eseguire lavori di risanamenti in
carreggiata, nel periodo dal giorno 18/08/2025 al giorno 05/09/2025, dalle ore 00:00
alle ore 24:00;
Considerato quanto emerso al tavolo tecnico periodico del 05/08/2025 alla presenza di
Azienda Tep SpA;
Tenuto conto dell’istruttoria condotta dalla S.O. Mobilità Sostenibile;
Ritenuto di acconsentire alla richiesta adottando, con il presente atto, opportuni
provvedimenti di modifica temporanea alla circolazione.
ORDINA
Dal giorno 18/08/2025 al giorno 31/08/2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.
Via Gramsci – corsie Sud da Viale Osacca a P.le S.Croce escluso
Restringimento di carreggiata pari ad una corsia.
L’Azienda TEP S.p.A. provvederà allo spostamento delle fermate delle linee
trasporto pubblico progressivamente interessate, dando opportuna comunicazione
dei percorsi alternativi alla utenza/cittadinanza.
La presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche alla circolazione, a
variazioni temporali nonché a decadenza, in base alle disposizioni del Settore Mobilità
e Trasporti e/o della Polizia Locale, al verificarsi di eventuali situazioni di criticità del
traffico sia direttamente legate che indipendenti dalle lavorazioni in corso.
Il Corpo di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S. è incaricato del
controllo affinché alla presente ordinanza venga data esecuzione nei termini indicati.
copia informatica per consultazione
I trasgressori saranno puniti a norma di Legge.
CONDIZIONI
La ditta Zeba S.r.l. con sede in Fidenza (Parma) Via IV Novembre 8, per conto di Consorzio Parma Strade
principale e secondaria, e tutta la segnaletica provvisoria necessaria ad attuare le disposizioni della
presente ordinanza, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni del Settore Mobilità e Trasporti del
Comune di Parma e della Polizia Locale. Garantirà il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.
Dovrà provvedere al posizionamento dei cartelli stradali di divieto di sosta almeno 48 ore prima,
utilizzando proprio personale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per l’installazione della
segnaletica di divieto di sosta (art. 21 del C.d.S. e artt. 30-36 del relativo Regolamento di esecuzione). Al
il controllo della segnaletica.
Dovrà rispettare le indicazioni dell’art.40 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
della Strada D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 in relazione alla sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali.
Dovrà provvedere all’apposizione degli avvisi alla cittadinanza interessata su cancelli carrabili e
ingressi pedonali ai fabbricati circa le modifiche alla viabilità ed i possibili disagi.
La Ditta esecutrice dei lavori è inoltre incaricata di predisporre e posizionare la segnaletica
temporanea necessaria alle deviazioni e agli itinerari alternativi previsti; dovrà coprire tutta la
segnaletica verticale permanente in contrasto con i provvedimenti provvisori adottati, curandone il
coretto ripristino al termine di durata degli stessi.
Tutta la segnaletica di cantiere, di deviazione e testualmente prescritta, dovrà essere conforme a
quanto disposto dal Codice della Strada (D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 – con particolare riferimento
all’art.21 e s.m.i.), dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495
– con particolare riferimento agli artt. da 30 a 43 e s.m.i.) e nel Disciplinare Tecnico (D.M. 10 luglio 2002).
Il mancato inizio dei lavori nella data prevista dovrà essere tempestivamente comunicato
all’Amministrazione Comunale. In caso di grave ritardo nell’inizio dei lavori, la presente ordinanza è
soggetta a decadenza, e l’Amministrazione provvederà all’emanazione degli atti conseguenti.
Nel caso in cui i lavori non siano terminati nei tempi stabiliti, la richiesta di proroga con le motivazioni
relative al ritardo dovrà essere tempestivamente presentata all’Amministrazione Comunale, che si
riserva il diritto di valutarne l’eventuale concessione.
Eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento dei lavori del cantiere dovranno essere
preventivamente comunicate dall’impresa interessata a mezzo email al Settore Mobilità e Trasporti del
I lavori oggetto della presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro i termini previsti dalla
medesima.
Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l’impresa esecutrice dovrà provvedere
immediatamente a ripristinare le condizioni esistenti prima del cantiere (eliminare tutta la segnaletica
provvisoria installata, ripristinare quella esistente in vigore prima dell’intervento, eliminare qualsiasi
residuo di cantiere evitando così l’abbandono dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06).
E’ fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e
disperdere materiale su di esse, ai sensi dell’art.15 del Nuovo Codice della Strada. E’ fatto obbligo della
pulizia delle strade pubbliche interessate dal passaggio dei mezzi provenienti/diretti al cantiere.
E’ consentito alla Ditta spostare i cassonetti stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ed
altri elementi stradali esistenti finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, solo se
si tratta di spostamenti di modesta entità (fino a 10 m sullo stesso lato della strada e nel rispetto del
Codice della Strada). Altri spostamenti dovranno essere concordati preventivamente con IREN
dei lavori i cassonetti stradali dovranno essere tassativamente ricollocati nella posizione originaria a
cura e spese del richiedente, senza ritardo.
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale e sarà resa
nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante trasmissione della stessa
ai seguenti destinatari:
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E TRANSIZIONE DIGITALE, SETTORE MANUTENZIONI E FACILITY
(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Settore Mobilità e Trasporti