MILANO, DE CORATO (FDI): SUL CASO URBANISTICA EMERGONO CONFERME SU PRESSIONI FUNZIONARI DEL COMUNE

(AGENPARL) - Roma, 8 Agosto 2025

“Quanto emerge dalle carte della Procura conferma quello che denunciamo da tempo: nell’inchiesta sull’urbanistica milanese, si sta finalmente facendo luce sulle pressioni esercitate ai più alti livelli dell’amministrazione comunale. Già dagli interrogatori – come si apprende – stanno emergendo verità scomode: il consiglio comunale e la giunta sarebbero stati di fatto estromessi dalle decisioni, mentre a decidere erano in pochi, con un sistema di autorizzazioni e concessioni pilotato da pressioni dirette sui funzionari. È grave che, in una vicenda come quella del Pirellino, si sia potuto agire in questo modo, condizionando scelte amministrative che dovrebbero essere prese nell’interesse esclusivo della città e non per garantire equilibri di potere o tornaconti politici. Questo – come dicono anche gli inquirenti – è solo l’inizio. Noi continueremo a vigilare affinché la verità emerga completamente e i responsabili paghino”. Cosi’ il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

