(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 **Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Regione Toscana: sinergia
strategica per l’innovazione tecnologica del territorio**
/Scritto da Redazione, venerdì 8 agosto 2025 alle 18:14/
Un accordo strategico tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e
Regione Toscana per sviluppare nel territorio l’innovazione digitale. IPZS
come partner tecnologico e di innovazione della Regione lavorerà, per la
sperimentazione della digitalizzazione del patrimonio archivistico, anche
utilizzando l’IA. L’accordo valorizza inoltre il ruolo di IPZS
nell’erogazione di servizi digitali avanzati a livello nazionale e
l’esperienza regionale negli ambiti di innovazione e digitalizzazione.
La collaborazione tra Regione Toscana e IPZS unisce, infatti, le rispettive
competenze con le caratteristiche di sicurezza e affidabilità dei sistemi
ai processi del Poligrafico. L’obiettivo dell’accordo è realizzare la
sperimentazione di un servizio innovativo, abilitato dalla digitalizzazione
dei documenti di Regione Toscana impiegando tecnologie emergenti, tra cui
anche l’Intelligenza Artificiale, anche generativa, per migliorare
l’efficienza e l’efficacia dei processi amministrativi e dei servizi
offerti ai cittadini. Si partirà con circa 2.000 registri dal 1970 (anno
di istituzione delle Regioni) fino al 2000 (anno in cui gli atti si sono
iniziati a produrre in formato digitale nativo).
L’esperienza sviluppata per questo progetto sarà messa a servizio di altri
enti del territorio toscano, delle altre Regioni e dell’intero Paese, a
partire dalla grande comunità di pratica che sta maturando nell’ambito del
programma di digitalizzazione e dematerializzazione sostenuto dal
Dipartimento per la Trasformazione Digitale, di cui IPZS è ente attuatore.
