venerdì 8 Agosto 2025
Toscana

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Regione Toscana, il commento di Giani e Ciuoffo

/Scritto da Redazione, venerdì 8 agosto 2025 alle 18:14/
Sull’accordo tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Regione
Toscana, sono intervenuti il presidente Eugenio Giani e l’assessore ai
sistemi informativi e all’e-government Stefano Ciuoffo: “Questo accordo –
hanno detto – si inquadra nella transizione digitale della Toscana, per la
quale le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale costituiscono un
ambito strategico ai sensi della legislazione regionale. Il progetto, che
riguarda la sperimentazione di tecnologie di intelligenza artificiale ed
erogazione di servizi digitali connessi alla fruizione di archivi
documentali digitalizzati, si pone l’obiettivo di sperimentare servizi
innovativi per la digitalizzazione dei documenti della Regione impiegando
tecnologie emergenti, tra cui appunto l’intelligenza artificiale, per
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi amministrativi e dei
servizi offerti a cittadini.
“La sperimentazione – hanno continuato – riguarda l’archivio storico della
Regione Toscana che conserva la documentazione relativa al controllo che
veniva effettuato sugli atti delle Amministrazioni locali fino alla fine
degli anni Novanta da parte degli organi di controllo regionale. Il
progetto risponde pertanto alle esigenze dell’Amministrazione e del
territorio regionale, ma anche al mandato di trasparenza che obbliga alla
pubblicazione degli atti. Siamo soddisfatti perché questo accordo con
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato risponde in maniera diretta a un
progetto che la Regione ha condotto e sta conducendo, in collaborazione con
gli Enti del territorio, sulla documentazione prodotta dagli uffici
Urbanistica dei Comuni in coordinamento con la direzione Urbanistica della
Regione e teso a consentire l’attivazione dei servizi di ricerca e la
consultazione degli atti degli Enti locali”.

