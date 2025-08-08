(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Comunicato stampa
I punti “Digitale facile” di Cervia saranno chiusi nella giornata di
giovedì 14 agosto 2025.
Il servizio, disponibile presso la Biblioteca e l’Informagiovani, riprenderà
in modo regolare dalla settimana successiva.
I due punti “Digitale facile” presenti presso la Biblioteca e Informagiovani/Sei
donna osserveranno la chiusura nel giorno di giovedì 14 agosto e ritorneranno
operativi giovedì 21 agosto.
Il progetto “Digitale facile” prevede la creazione di una rete di punti di
facilitazione digitale sul territorio comunale al fine di diffondere in modo capillare
le competenze digitali alla popolazione e favorire un uso autonomo,
consapevole e responsabile delle tecnologie, per un pieno utilizzo del diritto di
cittadinanza digitale attiva.
Il servizio fornisce un supporto individuale di un esperto che aiuterà a risolvere
un problema specifico, come ad esempio: registrarsi per avere SPID, impostare
le deleghe per i familiari sui principali servizi online, installare l’APP IO e altre
app utili sullo smartphone, e tante altre possibilità.
Sul territorio cervese sono stati individuati 3 punti di facilitazione digitale presso:
Cervia Informa Cittadini (Viale Roma 33) aperto ogni mercoledì, dalle ore
9 alle ore 12
Biblioteca (Via Cir.ne Edoardo Sacchetti, 111) aperto ogni giovedì, dalle
ore 9 alle ore 13 (CHIUSO IL 14 AGOSTO 2025)
Informagiovani / Seidonna (Corso Mazzini, 39) aperto ogni giovedì, dalle
ore 15 alle ore 18 (CHIUSO IL 14 AGOSTO 2025)
I punti di facilitazione digitale ricevono SOLO su APPUNTAMENTO previa
prenotazione https://affluences.com/digitale-facile-ravenna.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Cervia Informa (orari di apertura il lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 8:30-13:00, il giovedì pomeriggio ore
http://www.comune.cervia.ra.it
Cervia, 8 agosto 2025
