Cambi di riferimento dell’8 agosto 2025

CAMBI INDICATIVI DI RIFERIMENTO DEL
08/08/2025
RILEVATI SECONDO LE PROCEDURE STABILITE NELL’AMBITO
DEL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI
Dollaro USA
Lev bulgaro
Corona ceca
Corona danese
Lira sterlina
Fiorino ungherese
Zloty polacco
Nuovo leu romeno
Corona svedese
Franco svizzero
Corona islandese
Corona norvegese
Rublo russo
Lira turca
Dollaro australiano
Real brasiliano
Dollaro canadese
Yuan cinese
Dollaro di Hong Kong
Rupia indonesiana
Shekel israeliano
Rupia indiana
Won sudcoreano
Peso messicano
Ringgit malese
Dollaro neozelandese
Peso filippino
Dollaro di Singapore
Baht tailandese
Rand sudafricano
1,1648
172,18
1,9558
24,446
7,4633
0,8671
395,88
4,251
5,0724
11,178
0,941
11,954
47,3965
1,7857
6,3227
1,6003
8,3677
9,1436
18940,58
4,0029
102,0605
1619,93
21,6653
4,9388
1,9562
66,291
1,4969
37,705
20,6285
Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
