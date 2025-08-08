Auguri di Buone Vacanze e programma “Eventi della BUN di settembre “

(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 settembre
GLI EVENTI
DELLA BUN
Biblioteca Universitaria di Napoli – via Giovanni Paladino n°39
mer. Incontri ravvicinati
d’autore
ore 10.00
Verde Premura – RI/PENSARE IL FUTURO
a cura dell’Associazione culturale Kolibrì
gio. Convegno scientifico
ore 15.00
Libertà di stabilimento delle società e abuso del diritto nella recente
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Federico II
sab. Concerto del Festival
Spinacorona
Spinacorona
ore 16.30
dom. Concerto del Festival
ore 10.00
Biblioteca
Universitaria
di Napoli
