(AGENPARL) – Fri 08 August 2025 Ambiente. Mura- Rotelli (FDI): parco Asinara luogo di memoria civile, qui per onorarne la storia
“Giornata di visita istituzionale oggi al Parco Nazionale e all’Area Marina Protetta dell’Asinara per i deputati di Fratelli d’Italia Francesco Mura e Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera. Ad accogliere i parlamentari è stato il presidente del Parco, Gianluca Mureddu, che ha illustrato le attività in corso, le progettualità in tema di tutela ambientale e le sfide legate alla gestione sostenibile dell’area protetta, uno dei luoghi più simbolici e suggestivi della Sardegna. Nel corso della visita, Mura e Rotelli hanno anche incontrato il personale della Stazione Forestale dell’isola, storica sede che assume un forte valore simbolico nella lotta alla criminalità organizzata: proprio qui, infatti, i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino scrissero parte degli atti preparatori del maxiprocesso contro Cosa Nostra, durante un periodo di isolamento funzionale alla loro sicurezza e concentrazione. “L’Asinara – ha dichiarato l’Onorevole Francesco Mura – rappresenta non solo un patrimonio naturalistico di straordinaria importanza, ma anche un luogo di memoria civile. Proteggere e valorizzare questo territorio significa anche onorarne la storia e trasmettere alle future generazioni il valore della legalità e della difesa dell’ambiente”. Il presidente Rotelli ha sottolineato l’impegno della Commissione Ambiente nel sostenere le aree protette: “L’Asinara è un esempio virtuoso di come tutela ambientale, ricerca scientifica e memoria storica possano convivere e rafforzarsi a vicenda. Continueremo a lavorare per garantire risorse e strumenti adeguati alla salvaguardia di questi luoghi preziosi per l’intero Paese”.
