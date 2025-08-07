(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Turismo, Turchia: oltre 26 milioni di visitatori nel primo
semestre del 2025 e ricavi per 25,8 miliardi di dollari
dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
● Nel primo semestre dell’anno, la Türkiye ha generato 25,8 miliardi di dollari di entrate
turistiche, il 7,6% in più rispetto al dato dell’anno precedente
● Nei primi 6 mesi del 2025, i visitatori internazionali in Türkiye hanno soggiornato in
media 10 notti nel Paese, spendendo in media 106 dollari a notte a persona, l’8% in più
rispetto allo stesso periodo del 2024
La Türkiye, quarto mercato turistico mondiale secondo i dati dell’UNWTO del 2024, ha reso noti i
risultati dei primi sei mesi dell’industria turistica. Annunciati durante una conferenza stampa tenutasi a
Istanbul, i dati confermano una crescita sostenibile in tutti i principali indicatori di performance
turistica.
Mehmet Nuri Ersoy, ministro della Cultura e del Turismo della Repubblica di Türkiye, ha dichiarato
una crescita dell’1% nei primi sei mesi dell’anno, la Türkiye ha anche fatto sapere che i ricavi del
turismo nel primo semestre 2025 sono stati pari a 25,8 miliardi di dollari, il 7,6% in più rispetto a
quelli dello scorso anno. I 26,4 milioni di visitatori internazionali hanno trascorso un soggiorno
medio di 10 notti in Türkiye, spendendo in media 106 dollari a notte a persona, con un aumento
dell’8% rispetto allo scorso anno.
il Ministro della Cultura della Repubblica di Türkiye Mehmet Nuri Ersoy ha dichiarato: “Nonostante
le numerose sfide geopolitiche che hanno caratterizzato la prima metà dell’anno, la Türkiye ha
continuato a registrare una crescita sostenibile nel settore turistico. La nostra strategia incentrata
sulla diversificazione delle destinazioni, dei prodotti e dei mercati di provenienza si sta dimostrando
efficace. In questo contesto difficile, abbiamo continuato a registrare una crescita dei principali
indicatori, in particolare dei ricavi. Guardando ai prossimi sei mesi, siamo fiduciosi di raggiungere il
nostro obiettivo di fine anno di 64 miliardi di dollari di entrate turistiche”.
Nei primi sei mesi del 2025, i primi tre mercati per numero di visitatori in Türkiye sono stati la
Federazione Russa, con 2,61 milioni di visitatori, la Germania, con 2,42 milioni di visitatori, e il
Regno Unito, con 1,75 milioni di visitatori. La Türkiye ha registrato una crescita a doppia cifra anche
nel numero di visitatori provenienti dalle Americhe, da molti dei suoi concorrenti europei e dai paesi
dell’Asia centrale e dell’Asia-Pacifico.
Link per scaricare le immagini: https://docs.tga.gov.tr/9r95zswj
Ufficio Stampa UTOPIA
