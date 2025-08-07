(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 COMUNE DI SASSARI
Ufficio Stampa
Sassari, lì 7 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
Sabato 9 appuntamento coi Candelieri Medi
Partirà da largo Cavallotti alle 17 di sabato 9 agosto la Discesa dei Candelieri medi.
Sono 16 i gruppi che sfileranno da corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere il
piazzale della chiesa di Santa Maria di Betlem. Per consentire lo svolgersi del corteo
sono previste modifiche alla viabilità.
Dalle 6 a mezzanotte di sabato 9 agosto è istituito il divieto di fermata in piazza
Castello, via Politeama, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, via
Pais, piazza Sant’Antonio, in via Sant’Apollinare (tratto terminale), corso Vico (divieto
esteso fino alle 8 del 10 agosto), piazza della Stazione, largo Gazometro, piazza Santa
Maria. Dalle 14 dello stesso giorno è prevista la chiusura al traffico in via Politeama,
piazza Castello, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele II, via Pais,
piazza Sant’Antonio, via Saffi, corso Vico, largo Gazometro, piazza Santa Maria (tra
porta Utzeri e via XXV aprile), via Artiglieria e via dei Gremi nel tratto compreso tra via
Artiglieria (uscita) e piazza Santa Maria. La chiusura al traffico sarà coordinata dalla
Polizia locale.
Per ragioni di sicurezza, anche in occasione dei candelieri Medi è vietato il consumo
itinerante di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattine. Inoltre, ai titolari di
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area
pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, dell’intero
territorio cittadino è fatto divieto di somministrare e vendere su area pubblica
qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Sono consentite
la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.
Grazia Sini
