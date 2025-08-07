Close Menu
Trending
giovedì 7 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Sabato 9 appuntamento coi Candelieri Medi

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 COMUNE DI SASSARI
Ufficio Stampa
Sassari, lì 7 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
Sabato 9 appuntamento coi Candelieri Medi
Partirà da largo Cavallotti alle 17 di sabato 9 agosto la Discesa dei Candelieri medi.
Sono 16 i gruppi che sfileranno da corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere il
piazzale della chiesa di Santa Maria di Betlem. Per consentire lo svolgersi del corteo
sono previste modifiche alla viabilità.
Dalle 6 a mezzanotte di sabato 9 agosto è istituito il divieto di fermata in piazza
Castello, via Politeama, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, via
Pais, piazza Sant’Antonio, in via Sant’Apollinare (tratto terminale), corso Vico (divieto
esteso fino alle 8 del 10 agosto), piazza della Stazione, largo Gazometro, piazza Santa
Maria. Dalle 14 dello stesso giorno è prevista la chiusura al traffico in via Politeama,
piazza Castello, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele II, via Pais,
piazza Sant’Antonio, via Saffi, corso Vico, largo Gazometro, piazza Santa Maria (tra
porta Utzeri e via XXV aprile), via Artiglieria e via dei Gremi nel tratto compreso tra via
Artiglieria (uscita) e piazza Santa Maria. La chiusura al traffico sarà coordinata dalla
Polizia locale.
Per ragioni di sicurezza, anche in occasione dei candelieri Medi è vietato il consumo
itinerante di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattine. Inoltre, ai titolari di
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area
pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, dell’intero
territorio cittadino è fatto divieto di somministrare e vendere su area pubblica
qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Sono consentite
la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.
Grazia Sini

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl