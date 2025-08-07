Martedì “il Candeliere di San Sebastiano 2025”.

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Casa Circondariale di Sassari
Sassari, 07 agosto
Martedì 12 agosto alle ore 10.00 presso il cortile antistante la Sala Teatro
della Casa Circondariale di Sassari – Bancali, si terrà la manifestazione “il
Candeliere di San Sebastiano 2025”.
L’evento, promosso dalla Direzione del penitenziario, ormai giunto alla sua
ventesima edizione, si inserisce nel calendario delle iniziative con cui, da oltre
cinquecento anni, la Città di Sassari rinnova la promessa votiva alla Madonna
in segno di ringraziamento per la liberazione della città dalla peste.
In tal modo anche il Carcere con il suo Candeliere, costruito dai detenuti,
rende omaggio allo scioglimento del Voto e si unisce alle celebrazioni
cittadine.
Si tratta, infatti, di un evento particolarmente sentito dai detenuti sassaresi
che, in una giornata di grande impatto emotivo, partecipano allo scioglimento
del voto e si sentono parte integrante della città di Sassari.
