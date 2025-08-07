(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 M.O. ALMICI(FDI): OPPOSIZIONE SCOLLEGATA DALLA REALTA’ E DAL BUON SENSO
“Siamo al paradosso: mentre il Governo Meloni lavora ogni giorno con serietà per tutelare l’interesse nazionale, la sinistra, incapace di ottenere consenso tra i cittadini, tenta scorciatoie giudiziarie nella speranza di delegittimare chi è stato legittimamente eletto dal popolo. L’idea grottesca di portare l’Italia davanti alla Corte Penale Internazionale è l’ennesima dimostrazione di un’opposizione scollegata dalla realtà e dal buon senso. Dopo aver invocato sanzioni da Bruxelles, oggi Fratoianni, Bonelli e soci arrivano a strumentalizzare persino la tragedia di Gaza, cercando visibilità attraverso attacchi ideologici contro il nostro Paese. Ma non ci riusciranno: il Governo Meloni è forte, legittimato dal voto popolare e determinato a difendere l’Italia con coraggio e coerenza. La sinistra ha abbandonato la via democratica e si rifugia dietro la propaganda giudiziaria. Ma i cittadini italiani vedono, capiscono e giudicano. E noi continueremo a lavorare ogni giorno per loro, senza paura e senza tentennamenti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Almici.
