Incontro Comune-Fondazione Retake. Prossimo impegno il 21 settembre per il Word clean up day

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Ufficio stampa
A PALAZZO COMUNALE
L’INCONTRO TRA IL COMUNE E LA
FONDAZIONE RETAKE
Dopo la firma del protocollo di intesa al via la collaborazione per il decoro
urbano e la tutela ambientale
Un incontro per confermare la collaborazione tra il Comune di Spoleto e la Fondazione
Retake dopo la firma del Protocollo d’intesa siglato alla fine di luglio. Nei giorni scorsi a
Palazzo comunale l’assessora all’ambiente Agnese Protasi ha incontrato i volontari del
Gruppo Retake di Spoleto, accompagnati dalla Coordinatrice città Retake Alejandra
Alfaro Alfieri e dalla referente locale Lucia Pascale.
Alla luce dell’intesa siglata, in vigore per i prossimi tre anni, l’incontro è stata l’occasione
per fare il punto sulle attività che i volontari hanno in animo di organizzare a partire da
settembre ed il supporto che l’Ente continuerà a garantire anche in virtù di quanto
previsto dal Protocollo.
Nello specifico si tratterà non solo di semplificare i passaggi burocratici per facilitare le
attività di volontariato di RETAKE SPOLETO sul territorio, ma anche attivare un canale di
confronto con il Comune per migliorare il decoro urbano e la tutela ambientale della
città.
“Noi riteniamo che azioni come questa debbano avere un dialogo diretto con le
istituzioni locali, in primis ovviamente l’amministrazione comunale, perché sono un
elemento di valore nella cura del territorio – ha dichiarato l’assessora Agnese Protasi –
A questo si aggiunge l’opera di sensibilizzazione a cui teniamo in maniera particolare,
che necessita del coinvolgimento delle famiglie e dei giovani e rispetto alla quale Retake
fornisce un contributo molto importante. La nostra collaborazione, sancita dalla firma del
protocollo d’intesa, va esattamente in questa direzione”.
A confermare l’intento del Protocollo ci sono poi le azioni portate avanti dal gruppo
Retake Spoleto negli ultimi due anni con circa 130 interventi effettuati, 210 sacchi di
indifferenziato e 230 sacchi di plastica raccolti, 1.600 bottiglie di vetro e 9.000 cicche di
sigarette recuperate. Inoltre la collaborazione con il Comune di Spoleto si inserisce in un
quadro di attività che nel tempo ha visto non solo il coinvolgimento delle scuole di ogni
ordine e grado, ma anche una serie di iniziative portate avanti insieme ad altre
associazioni del territorio.
(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Ufficio stampa