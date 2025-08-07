(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 *Gucci. Grimaldi (Avs): L’azienda nega welfare ai dipendenti, inaccettabile
per un colosso del lusso con profitti miliardari. Kering si assuma la
responsabilità e paghi subito quanto dovuto*
Siamo al fianco dei 1.000 dipendenti di Gucci, in stato di agitazione
perché l’azienda rifiuta di erogare l’importo welfare previsto dal
contratto integrativo ancora in essere.
Lo afferma Marco Grimaldi di Avs.
Nemmeno un mese fa – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi –
sono emerse le condizioni problematiche di lavoratori e lavoratrici della
filiera del Gruppo Kering, legate alla catena degli appalti e dei
subappalti. L’azienda madre deve assumersi le proprie responsabilità, a
cominciare dal versamento dei 600 euro ai dipendenti dei punti vendita,
senza alcun vincolo al ribasso a una revisione del sistema di incentivi.
Incredibile che un’azienda del lusso con quei profitti cerchi di sottrarre
poche centinaia di euro – conclude Grimaldi – alle lavoratrici e ai
lavoratori.
