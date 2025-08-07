(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Covid. Ciancitto (FdI): Gestione confusa ed esperti non coinvolti
“Ora, finalmente, grazie ai lavori della commissione Covid, la verità sta emergendo. La Task force creata dall’allora ministro alla Sanità Roberto Speranza per gestire l’emergenza pandemica altro non era che un ‘bailamme di persone che ogni giorno cambiavano’, come ha dichiarato Giuseppe Ippolito, già direttore generale per la ricerca e l’innovazione in sanità del Ministero della Salute e membro proprio di questa task-force, nel corso dell’audizione della commissione Covid dello scorso 3 aprile desecretata oggi. Ma non solo. È stato a dir poco sconcertante e preoccupante scoprire anche che questi esperti non erano ‘istituzionalmente coinvolti nelle decisioni da adottare’ e che tutta la gestione ‘è stata una situazione estremamente confusa’. Siamo di fronte a quadro disarmante, quello che affossa definitivamente i tentativi del duo Conte-Speranza di sostenere, ancor oggi, che l’Italia fosse pronta ad affrontare la pandemia”. A dirlo in una nota è Francesco Ciancitto, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Covid.
