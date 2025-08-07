Close Menu
Comunicato stampa – Conclusi i lavori di consolidamento strutturale del palazzetto Eucherio Sanvitale

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Conclusi i lavori di consolidamento strutturale del palazzetto Eucherio Sanvitale
Parma, 7 agosto 2025. Si sono conclusi i lavori di consolidamento strutturale del palazzetto Eucherio Sanvitale.Gli interventi in carico a Parma Infrastrutture Spa hanno visto un investimento pari a 350 mila euro.
L’adeguamento strutturale ha permesso di mettere in sicurezza l’edificio da un punto di vista sismico con interventi sulle strutture portanti. Inoltre è stato recuperato l’appartamento situato al primo piano che verrà conferito in uso ad un militare dall’Arma, grazie da un accordo con il Comando Provinciale dei Carabinieri.
Il Vicesindaco con delega alla Cultura e al Turismo Lorenzo Lavagetto ha commentato: “La conclusione degli interventi di consolidamento strutturale del palazzetto Eucherio Sanvitale si inserisce in un percorso pluriennale di valorizzazione del Parco Ducale che questa Amministrazione ha intrapreso fin dal suo insediamento. Si tratta di un intervento importante propedeutico alla futura riapertura della struttura al pubblico con la possibilità di restituire alla cittadinanza uno degli spazi più belli e culturalmente rilevanti del parco. L’obiettivo è di renderlo fruibile attraverso progettualità culturali innovative che lo valorizzino”.

