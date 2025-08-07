Aun 7 ago. 025 (pag. 5)

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 (agenzia umbria notizie)
Elisoccorso, presidente Proietti: “su Elisoccorso solo fake news e
procurati allarmi da parte dell’opposizione, lavorare insieme ad
altre Regioni dá maggiori garanzie per salute e sicurezza”
(aun) – Perugia 7 agosto 2025 – In merito al servizio di
elisoccorso la Regione Umbria rassicura tutti i cittadini umbri
rispetto alle assurde polemiche del centrodestra: la giunta
Proietti non ha mai previsto la dismissione del servizio di
Elisoccorso con base a Foligno – componente essenziale del sistema
di emergenza-urgenza in Umbria – anzi lo ha rafforzato prevedendo
anche il servizio notturno ora attivo.
La presidente Proietti, nel ribadire la centralità della sanità
pubblica, evidenzia che “l’incolumità e la salute degli umbri
vengono prima di ogni strumentalizzazione e sul tema della salute
andrebbero evitati polemici allarmismi e soprattutto falsità”.
“Stiamo migliorando e potenziando ogni servizio – afferma la
presidente. Siamo al lavoro per rafforzare la rete dell’emergenza
e garantire, in ogni angolo della regione, interventi tempestivi e
di qualità. La collaborazione tra Regioni, come quella per cui
siamo al lavoro con la Toscana, è un’opportunità per servire
meglio i cittadini e contenere i costi. Un’opportunità,
nell’ottica di Italia mediana, che non è mai stata praticata
sinora. Ogni discussione su questi temi merita rigore,
responsabilità e rispetto soprattutto per il lavoro quotidiano e
straordinario degli operatori del sistema sanitario che voglio in
questa occasione pubblicamente ed ancora una volta ringraziare.
Creare allarmi infondati – ha concluso la presidente – non giova a
nessuno. L’Umbria sta finalmente lavorando per una sanità
all’altezza delle sfide future, di cui è ampiamente capace grazie
soprattutto agli operatori e ai professionisti della sanità, e
non merita campagne né polemiche che distorcono la realtà”.
Il servizio di Elisoccorso in Umbria è confermato nella sua piena
operatività e nel suo presidio territoriale, è’ stato potenziato
con il volo notturno – che fino a pochi giorni fa non c’era – e la
nostra amministrazione ha l’obiettivo di rafforzarlo ulteriormente
sotto il profilo tecnologico, organizzativo e interregionale. Le
ipotesi di collaborazione con altre regioni, comprese le
esperienze di confronto con la Toscana, non hanno mai implicato –
né mai implicheranno – cambiamenti nella gestione dell’elisoccorso
umbro.
La logica degli accordi con le regioni confinanti – realtà
ampiamente esistente e sfruttata in tutti gli ambiti nazionali –
non è una minaccia ma una strategia di sistema, in linea con le
indicazioni nazionali e con il principio di prossimità ai bisogni
dei cittadini. Saranno peraltro definiti congiuntamente i
parametri economici e normativi relativi alla gestione e al costo
delle missioni di volo. Lavorare insieme, ad esempio, per
ottimizzare i tempi di intervento nelle aree di confine o
condividere protocolli di emergenza, non significa indebolire i
servizi ma anzi renderli più efficaci, più sicuri e più
tempestivi.
L’elisoccorso dell’Umbria e’ pienamente operativo, ha avviato
anche i voli notturni, e sarà oggetto nei prossimi mesi di un
ulteriore investimento sulla digitalizzazione dei tracciamenti e
sul coordinamento con le centrali del 118.
Facciamo un appello al centro destra umbro: che critichi pure
l’azione di governo ma non crei procurati allarmi infondati su
questioni, come l’Elisoccorso, che nessuno proprio nessuno ha
inteso depotenziare, quando è la nostra amministrazione che ha
potenziato questo servizio con l’ampliamento al volo notturno.
