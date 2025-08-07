Aun 7 ago. 025 (pag. 1)

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Direttore responsabile: Ida Gentile
“Challenge: accogliere la sfida di un mondo che cambia”,
finanziato il progetto per la prevenzione di dipendenze da
sostanze e comportamenti tra i giovani in età scolare
(aun) – Perugia, 7 agosto 2025 – Consolidare le attività di
promozione della salute a scuola, prevenire l’accesso a
comportamenti a rischio, sostenere le competenze educative dei
docenti e avviare una sperimentazione partecipata con le famiglie:
sono questi gli obiettivi principali del progetto “Challenge:
accogliere la sfida di un mondo che cambia”, presentato dalla
Regione Umbria e ammesso a finanziamento dal dipartimento delle
Politiche contro la droga e le altre dipendenze presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il progetto, finanziato con un importo complessivo di 238mila
euro a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga, ha tre focus principali: l’educazione digitale fin dalla
scuola primaria, per aiutare gli studenti a gestire dinamiche e
processi introdotti dall’innovazione tecnologica, con
consapevolezza dei rischi e delle potenzialità che li
caratterizzano; la promozione del benessere a scuola, al fine di
creare un ambiente e un clima facilitante per la comprensione e
gestione delle emozioni; la progettazione partecipata, realizzata
coinvolgendo docenti e famiglie per la costruzione di proposte
consone ai loro fabbisogni.
“Il finanziamento di un progetto che ha come obiettivo la
prevenzione di dipendenze da sostanze e comportamenti tra i
giovani in età scolare è una notizia che accogliamo con gioia – ha
dichiarato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti –
Si tratta di un’iniziativa che va nella direzione giusta:
costruire contesti educativi sempre più attenti al benessere
psicologico, alla crescita equilibrata e alla salute delle nuove
generazioni. Investire sulla prevenzione e sull’educazione
significa investire sul futuro dei nostri giovani”.
“Challenge: accogliere la sfida di un mondo che cambia” è un
progetto elaborato dal servizio regionale Programmazione
sanitaria, assistenza territoriale, integrazione socio-sanitaria,
condiviso e approvato dal Gruppo di coordinamento operativo del
Tavolo intersettoriale di coordinamento inter-istituzionale,
composto dai referenti delle due Aziende sanitarie territoriali,
dall’Ufficio scolastico regionale e dalle scuole capofila della
rete “Scuole che promuovono salute”.
L’iniziativa nasce dal “Protocollo d’intesa per la
condivisione, definizione, diffusione di Programmi preventivi in
materia di dipendenze patologiche in ambiente scolastico”,
sottoscritto dal dipartimento Politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, i ministeri della Salute,
dell’Istruzione e del merito e dell’Interno e la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome con l’obiettivo di sviluppare
nell’ambiente scolastico programmi preventivi fondati su evidenze
scientifiche, con adeguato impatto ed efficacemente sostenibili,
finalizzati all’individuazione precoce dei fattori di
vulnerabilità allo sviluppo di forme di dipendenza patologica e al
rafforzamento dei fattori protettivi rispetto ai comportamenti a
rischio universalmente riconosciuti (Life Skills).
