(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Salario minimo. Grimaldi (Avs): La destra difende il lavoro povero e

impugna la dignità di chi lavora

La destra non difende le imprese, difende i padroni del lavoro povero.

Impugnare la delibera della Regione Toscana, che riconosce almeno 9 euro

lordi all’ora nei bandi ad alta intensità di manodopera, è un atto politico

vigliacco. Una pugnalata a chi lavora e non arriva a fine mese

Lo afferma Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra.

I comuni di Firenze e Genova lo hanno fatto con coraggio. Mentre il governo

continua a raccontare balle, loro hanno messo in piedi una soluzione

concreta per impedire che soldi pubblici vadano a chi fa dumping sul

lavoro. La verità è che preferiscono gli stipendi da fame, e temono che un

salario minimo spacchi il giocattolo delle gare al ribasso, dove – conclude

Grimaldi – vince chi paga meno.