Quinto appuntamento con “Percorsi”: al Museo civico “L’Apicultura nel Mediterraneo antico”

È in programma venerdì 8 agosto alle 21:30, il quinto appuntamento di “Percorsi”. La serie di incontri organizzati dal Comune presso il Museo civico archeologico vedrà la presenza del professor Giorgio Franchetti.

Il tema della serata è: “L’Apicultura nel Mediterraneo antico”. Si tratta di un incredibile viaggio nel tempo, dalla preistoria alla tarda antichità romana, per scoprire quale fosse il rapporto che le civiltà del Mediterraneo ebbero con le api, con il miele, e quali tecniche di apicultura svilupparono. Ma il viaggio che l’autore propone è anche nello spazio: infatti questo racconto non tocca solo le terre bagnate da questo meraviglioso mare, ma si sposta anche in Africa e in India, dove l’etnografia ci permette di comprendere meglio alcuni processi preistorici altrimenti inspiegabili.

CHI È

Giorgio Franchetti si è formato presso l’Università della Tuscia di Viterbo e presso l’Università Roma Tre, si è laureato con lode in Archeologia e Storia dell’arte e si è poi specializzato con lode in Archeologia. Ha conseguito un Master di II livello come “Esperto in Comunicazione Storica”. È membro della Society forthe Promotion of Roman Studies (The Roman Society) di Londra e della Società italiana di Storia della Medicina. È stato nominato nel 2024 “ambassador” FEISCT – Federazione Europea itinerari Storici, Culturali e Turistici per i territori di Cerveteri e Tarquinia. Ha collaborato, negli ultimi 20 anni, a numerosi documentari per tv del settore storico come History Channel, National Geographic Channel e Discovery Channel, oltre a quelli per Ulisse di Alberto Angela e Alessandro Barbero, e ha condotto una rubrica in otto puntate su Rai Tre all’interno del programma “Fattore Alfa”. È autore di altri libri a carattere storico per le Edizioni Efesto.

