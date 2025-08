(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 M5S: REVOCA DELLA CIRCOLARE SUGLI ARCHIVI DI STATO, ORA SIA GARANTITA PIENA ACCESSIBILITÀ E DIFFUSIONE DELLE SENTENZE

“Apprendiamo con piacere che è stata ritirata la circolare che limitava la consultazione delle sentenze custodite negli Archivi di Stato, comprese quelle relative alla strage del 2 agosto 1980. Una misura che aveva suscitato indignazione e che, per fortuna, è stata revocata. Ma non basta. È fondamentale oggi più che mai garantire la piena accessibilità, lettura e divulgazione dei contenuti e delle motivazioni espresse nelle sentenze definitive, in particolare quelle a carico di Gilberto Cavallini e Paolo Bellini. Solo così si può contrastare efficacemente il riemergere di piste depistanti, narrazioni di comodo e tentativi di riscrivere la storia allontanandosi dalla realtà dei fatti accertati. La verità giudiziaria su quella strage, fondata su anni di indagini e prove, parla chiaro: ci fu una regia eversiva di matrice neofascista, con coperture e complicità inaccettabili. Ogni tentativo di negarlo o di annebbiare la memoria è un’offesa alle vittime, ai familiari e alla democrazia stessa. Il MoVimento 5 Stelle continuerà ad affiancare chi da decenni si batte per la verità e per la giustizia, difendendo senza ambiguità il diritto alla conoscenza e la trasparenza come valori fondanti della Repubblica”.

