Libri gratis, giovedi 7 alle 11.30 i risultati dell’iniziativa

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Il presidente Eugenio Giani e l’assessora all’istruzione Alessandra Nardini

terranno una conferenza stampa per illustrare i risultati (beneficiari ed

erogazioni) dell’iniziativa Libri gratis rivolta alle studentesse e agli

studenti toscani.

Appuntamento giovedì 7 agosto alle 11.30 presso la Sala Pegaso di Palazzo

Strozzi Sacrati a Firenze.

