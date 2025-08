(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Potenza, 6 agosto 2025

Cupparo su Sagra della Farina di Carosella a Carbone

La Carosella, l’antico grano che si coltiva a Carbone, non è solo l’elemento base per

un’alimentazione autoctona e sana ma il legame con il territorio, l’ambiente e la vita di

questa piccola comunità che vuole resistere allo spopolamento demografico. Così

l’assessore allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, che è intervenuto ieri a

Carbone alla VII edizione della Sagra della Farina di Carosella, promossa dalla Pro Loco

di Carbone con il patrocinio del Comune e dell’Alsia. Un appuntamento che celebra una

delle eccellenze più autentiche della tradizione agricola lucana: la Carosella Lucana,

antica varietà di grano duro, simbolo di biodiversità e riscoperta rurale.

L’impegno che ci attende tutti, in termini sociali, è quello di restituire alla comunità un

pezzo del suo illustre passato, risvegliare l’attenzione dei cittadini affinché vivano e non

subiscano il proprio patrimonio gastronomico, storico, artistico e culturale. Per tutto ciò la

Sagra – aggiunge – diventa un evento fortemente simbolico per tutta quest’area che

registra un incremento dello spopolamento e di emergenza sociale: anche attraverso i

prodotti della terra è possibile invertire questa tendenza e dare un incoraggiamento alle

giovani generazioni a restare. Senza sottovalutare che la lavorazione del grano richiama

rituali antichi incentrati sulla collaborazione, sulla condivisione, sulla convivialità,

rappresentando l’identità di una popolazione. E insieme alla Carosella ricordo il Tartufo

Bianco del Serrapotamo uno dei prodotti più significativi e conosciuti di quello che sarà il

“paniere delle produzioni tipiche e di qualità del Serrapotamo”. La Regione sostiene

progetti specifici da intensificare coinvolgendo di più agricoltori, produttori, artigiani,

giovani e donne. L’obiettivo resta quello di creare un vero e proprio “brand” che produca

effetti diretti ed indiretti nell’economia locale e la crescita di piccole imprese per la

commercializzazione e la trasformazione dei prodotti tipici.