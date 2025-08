(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 CONSIGLI REGIONALI, COLUCCI (M5S): MELONI AUMENTA POLTRONE E PENSA AI SUOI AMICHETTI

Roma, 6 ago. – “Con questo provvedimento il governo Meloni affronta il tema della denatalità occupandosi solo dei politici! Siamo di fronte all’ennesima legge sulle “poltrone girevoli”, Giorgia Meloni mostra il suo vero volto: garantire un posto agli amici bocciati dagli elettori, smontando ogni presidio di legalità e trasparenza. Altro che razionalizzazione: aumentano gli assessori regionali anche dove non servono, si spalancano le porte delle partecipate a chi ha appena perso un’elezione, cancellano i controlli, moltiplicano i conflitti di interesse. È un attacco frontale alla buona amministrazione. Un disegno chiaro: fare delle istituzioni il paracadute di chi non ha più il consenso, smantellare ogni barriera all’abuso di potere. Noi del M5S diciamo no a questo sistema opaco, ai favori agli amici del potere, al degrado etico che avvelena la Repubblica. Difendiamo le istituzioni, la trasparenza, il merito. Noi votiamo NO”.

Così il capogruppo M5S in commissione affari costituzionali alla Camera Alfonso Colucci intervenendo in aula.

