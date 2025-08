(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 *Bonelli: ‘Meloni fa la vittima in tv ma non spiega perché ha liberato un

assassino’*

“La teoria del complotto della vittima perenne è l’arma di Giorgia Meloni,

che invece di spiegare perché ha liberato un assassino, uno stupratore

anche di minori e un torturatore, preferisce attaccare i giudici nelle sue

dirette televisive senza contraddittorio. La premier venga in Parlamento a

dirci perché ha liberato un criminale e lo ha riaccompagnato a casa con un

aereo di Stato. L’onta che ha subito l’Italia con questa vergogna non sarà

mai cancellata.”

Così Angelo Bonelli parlamentare AVS e leader dei Verdi dopo intervista

della premier Meloni al TG5

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE