aun 06 ago. 025 (pag 5)

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 (agenzia umbria notizie)

Polgr 46

Regione Umbria: approvata la delibera per sostenere le iniziative

delle associazioni combattentistiche, d’arma e delle forze

dell’ordine

(aun) – Perugia 6 ago. 025 – La giunta regionale dell’Umbria, su

proposta dell’assessore Francesco De Rebotti, ha approvato oggi

l’avviso pubblico 2025 per l’erogazione di contributi a sostegno

delle iniziative promosse dalle associazioni combattentistiche e

d’arma e dalle associazioni delle forze dell’ordine riconosciute e

operanti sul territorio regionale.

L’atto, in attuazione della legge regionale 25 luglio 2022, n. 11,

destina per l’annualità 2025 uno stanziamento complessivo di

20.000 euro, finalizzato a sostenere cerimonie, manifestazioni,

mostre, convegni, raduni e iniziative culturali e formative volte

a promuovere la memoria storica, i valori civici e la cultura

della sicurezza. Potranno beneficiare del contributo le

associazioni e le loro diramazioni territoriali iscritte

nell’elenco regionale previsto dalla legge.

Il bando stabilisce criteri e parametri di valutazione che tengono

conto della rilevanza dell’associazione sul territorio, della

tipologia e del livello dell’iniziativa (regionale o locale), del

target coinvolto e della coerenza tra azioni, tempi e quadro

economico degli interventi. Il contributo massimo concedibile è di

5.000 euro per progetto, fino all’80% del costo complessivo.

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore De Rebotti –

la Regione sostiene le realtà associative che svolgono un ruolo

prezioso nella conservazione della memoria storica e nella

diffusione della cultura, della legalità e della sicurezza. Le

iniziative che verranno individuate nel 2025 rappresentano

un’occasione per valorizzare il contributo delle forze armate, di

polizia e delle associazioni combattentistiche alla vita civile e

alla crescita dei valori di cittadinanza attiva”.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità indicate

nell’avviso, allegando la scheda progetto e la documentazione

prevista, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino

Ufficiale della Regione Umbria.

Sd/nnn