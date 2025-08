(AGENPARL) - Roma, 5 Agosto 2025

(AGENPARL) – Tue 05 August 2025 **Nuovo licenziamento di delegata sindacale, Giani, Nardini e Spinelli:

“Relazioni corrette tra aziende e organizzazioni sindacali sono un valore

fondamentale”**

/Scritto da Antonio Cannata, martedì 5 agosto 2025 alle 20:25/

“Relazioni corrette tra aziende e organizzazioni sindacali sono un valore

fondamentale. La Toscana è da sempre terra di diritti e dignità. Quanto

apprendiamo essere accaduto”, rilevano il presidente Giani e le assessore

regionali Nardini e Spinelli, dopo la notizia del licenziamento di una

storica delegata sindacale della Uiltucs Toscana dipendente del gruppo Ovs.

“Ci preoccupa ed inoltre dobbiamo prendere atto che questo episodio

giunge a immediato ridosso di un fatto analogo che abbiamo appreso proprio

ieri, ai danni di un’altra lavoratrice, in questo caso storica dipendente

Autogrill e delegata sindacale della Filcams Cgil”.

Il presidente e le assessore, esprimendo solidarietà alla lavoratrice e al

sindacato, aggiungono:” se le organizzazioni sindacali confederali

ritengono utile la convocazione di due tavoli con queste aziende e ci fanno

pervenire una richiesta in questo senso, ci teniamo ad anticipare, la

nostra disponibilità a convocarli. Come abbiamo sempre fatto, infatti, non

intendiamo far mancare il nostro impegno nel provare a ristabilire un clima

di corrette relazioni tra aziende e organizzazioni sindacali di cui

riconosciamo il valore ed il ruolo insostituibile”